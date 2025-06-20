İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,4525, satışta 39,6106 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,3953, satışta 39,5531 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 145,70 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 39,6523 (alış) 39,6799'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 45,8328 TL seviyelerinde seyrediyor.