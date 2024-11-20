Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,4920 lira, satışta 34,6303 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyindeydi.

Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor. 36,6140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.