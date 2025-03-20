Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Mart Perşembe Güncel Döviz Kurları)
20 MART ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 37,8870'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,3850'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 49,3560'tan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutması varlık fiyatlarında etkili olurken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.
Fed, politika faizini değiştirmedi
Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.
Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin, enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.