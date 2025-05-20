Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Mayıs Salı Güncel Döviz Kurları)
20 MAYIS ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 38,83 liradan, euro 43,70 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
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Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış piyasaları etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar ile iş dünyası gelişmeleri yakından izliyor.
Yeni haftaya başlarken döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 38,8112’den alış, 38,8381’den satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 43,7048 seviyesinde seyrediyor.