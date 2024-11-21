Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (21 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,4131 lira, satışta 34,5510 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4920 lira, satışta 34,6303 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam Euro /dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyindeydi.

Serbest piyasada ise Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 34,4773 (alış) 34,4928'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5110 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar bugün ne kadar oldu? (21 Kasım 2024)

Dolar alış - 34,4773 TL

Dolar satış - 34,4928 TL

Euro​ ne kadar, kaç tl?

Euro alış - 36,4598 TL

Euro satış - 36,5510 TL

Sterlin ne kadar, kaç tl?

Sterlin alış - 43,6987 TL

Sterlin satış - 43,8257 TL