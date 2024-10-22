Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (22 Ekim Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,2156 (alış), 34,2463'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,0802 TL seviyelerinde seyrediyor.