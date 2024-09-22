Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (22 Eylül Pazar Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,0921 (alış) 34,1026 'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,1457 TL seviyelerinde seyrediyor.

Doların satış fiyatı bu hafta hafta yüzde 0,56 artışla 34,1150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,17 yükselişle 38,0680 lira oldu. Geçen hafta 44,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,59 artarak 45,3030 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 artışla 40,1440 liradan alıcı buldu.