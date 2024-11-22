Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (22 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları)
22 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,55 liradan, euro 36,24 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Kasım Cuma güncel döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,4254 lira, satışta 34,5633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4131 lira, satışta 34,5510 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat akşam euro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,00 düzeyindeydi.
Serbest piyasada ise Dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 34,4109 (alış) 34,5595'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2434 TL seviyelerinde seyrediyor.
Dolar bugün ne kadar oldu? (22 Kasım 2024)
Dolar alış - 34,4109 TL
Dolar satış - 34,5595 TL
Euro ne kadar, kaç TL?
Euro alış - 36,1725 TL
Euro satış - 36,2434 TL
Sterlin ne kadar, kaç TL?
Sterlin alış - 43,4521 TL
Sterlin satış - 43,5395 TL