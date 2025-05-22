İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,7331, satışta 38,8883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7438, satışta 38,8990 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 38,8018 (alış) 38,9132'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,1241 TL seviyelerinde seyrediyor.