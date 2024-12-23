Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (23 Aralık Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
23 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurları 23 Aralık 2024 itibarıyla hareketliliğini sürdürüyor. Piyasa uzmanları, küresel ekonomik gelişmelerin döviz kurları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Yeni günde İstanbul serbest piyasada dolar 35,21 liradan, euro 36,89 TL seviyelerinden işlem görüyor. 23 Aralık Pazartesi güncel döviz kurları şöyle...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,1803 (alış) 35,2164'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8936 TL seviyelerinde seyrediyor.