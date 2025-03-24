Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (24 Mart Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

19 Mart 2025'te göz altına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçtiğimiz haftalarda kurlarda yükselişler yaşandı.

Geçen hafta dolar/TL resmi rakamlarda 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırmıştı. Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.

Euro/TL'de geçen hafta rekor kırdı ve 43,27 seviyesine yükseldi. Kurdaki artışı sınırlayan ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) peş peşe attığı adımlar oldu. En büyük hamle Merkez’in rezervlerinden yaptığı satışlar oldu.

Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Ekrem İmamoğlu hakkında dün tutuklama kararın çıkmasının ardından ise bugün Dolar/TL paritesi TSİ 07:20 itibarıyla 38 TL ile haftaya giriş yaparken, Euro/TL 41.15 TL'den işlem görüyor.

Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün açıklamasında ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de istifa edeceği iddialarına yönelik "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.