İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,5226, satışta 39,6809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6193, satışta 39,7780 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL 39,5676 (alış) 39,7169'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 46,1530 TL seviyelerinde seyrediyor.