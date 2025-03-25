Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (25 Mart Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8237 lira, satışta 37,9752 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saat itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyindeydi.

Yeni güne dolar nasıl başladı?

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9820 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0250'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 49,0720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Dolar geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere yükselmişti

Geçen hafta dolar/TL resmi rakamlarda 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırmıştı. Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapatmıştı. Euro/TL'de geçen hafta rekor kırdı ve 43,27 seviyesine yükselmişti. Yaşanan artış sonrasında kurdaki artışı sınırlayan ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinden yaptığı satışlar olmuştu.