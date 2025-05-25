Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (25 Mayıs Pazar Güncel Döviz Kurları)
25 MAYIS ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 39,08 liradan, euro 44,25 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
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25 Mayıs Pazar günü döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.
Hafta sonunda Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı piyasalar tarafından yakından izleniyor.
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL 38,8666 (alış) 39,0869'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,2502 TL seviyelerinde seyrediyor.