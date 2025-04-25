Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (25 Nisan Cuma Güncel Döviz Kurları)

Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle döviz piyasasında hareketlilik sürüyor.

25 Nisan sabahı itibarıyla Dolar/TL kuru alışta 38,4097 TL, satışta ise 38,4346 TL seviyesinden işlem görüyor. TCMB'nin dünkü efektif kuru ise alışta 38,2021 TL, satışta 38,3552 TL olarak açıklanmıştı. Önceki gün ise efektif kur alışta 38,1047 TL, satışta 38,2574 TL düzeyindeydi.

Euro ne kadar?

Euro/TL kuru ise yeni günde 43,7040 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise uluslararası piyasalarda 1,1360 düzeyinde seyrediyor.

Döviz kurlarında son durum

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, hem iç yatırımcılar hem de iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle TCMB'nin faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında yukarı yönlü bir seyir gözleniyor. Dolar/yen paritesi 142,70, sterlin/dolar paritesi ise 1,3300 seviyelerinde.