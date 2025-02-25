Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (25 Şubat Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,3309 lira, satışta 36,4764 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2806 lira, satışta 36,4260 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 149,30 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,4589 (alış) 36,4720'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 38,2251 TL seviyelerinde seyrediyor.