Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 34,0015'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,0771 TL seviyelerinde seyrediyor.