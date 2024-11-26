Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (26 Kasım Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyindeydi.

Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.