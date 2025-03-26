Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (26 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyindeydi.

Yeni güne dolar nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 37,9897 (alış) 38,0224'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 41,0911 TL seviyelerinde seyrediyor.