Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (26 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları)
26 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,06 liradan, euro 35,92 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 26 Temmuz Cuma güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:38 itibarıyla 33,06 (alış) 33,07'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,92 TL seviyelerinde seyrediyor.
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