  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Ekim Pazar Güncel Döviz Kurları)
Takip Et

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Ekim Pazar Güncel Döviz Kurları)

27 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,32 liradan, euro 37,13 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 27 Ekim Pazar güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,2423 (alış), 34,3215'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,1362 TL seviyelerinde seyrediyor.

Güvenli liman altında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...Güvenli liman altında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...Ekonomi

 