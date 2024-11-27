Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,5484 lira, satışta 34,6868 lira olarak açıklamıştı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4942 lira, satışta 34,6325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyindeydi.

Yeni günde ise dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 34,6478 (alış) 34,6561'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3418 TL seviyelerinde seyrediyor.