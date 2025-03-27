Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Mart Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,9021 lira, satışta 38,0540 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 150,60 düzeyindeydi.

Yeni güne dolar nasıl başladı?

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 37,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 40,9440'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 49,1190'dan satılıyor.