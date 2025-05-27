İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,8635, satışta 39,0193 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7902, satışta 38,9457 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 38,9167 (alış) 38,9899'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,4900 TL seviyelerinde seyrediyor.