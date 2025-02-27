Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Şubat Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,3462 lira, satışta 36,4919 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3620 lira, satışta 36,5077 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyindeydi

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,4570 (alış) 36,4676'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 38,2640 TL seviyelerinde seyrediyor.