Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,5486 lira, satışta 34,6870 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5484 lira, satışta 34,6868 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyindeydi.

Yeni güne nasıl başladı

Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor. 36,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.