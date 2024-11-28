  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)
Takip Et

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)

28 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, avro 36,6520 liradan güne başladı. İşte 28 Kasım Perşembe güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,5486 lira, satışta 34,6870 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5484 lira, satışta 34,6868 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyindeydi.

Yeni güne nasıl başladı

Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor. 36,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Kasım 2024)ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Kasım 2024)Altın

 