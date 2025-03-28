Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Mart Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9058 lira, satışta 38,0577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9021 lira, satışta 38,0540 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 150,80 düzeyindeydi.

Yeni güne dolar nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 38,0058 (alış) 38,0252'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 41,0628 TL seviyelerinde seyrediyor.