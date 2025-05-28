Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Dolar bugün 39,10 TL, Euro ise 44,22 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki oynaklık, hem uluslararası yatırımcılar hem de Türkiye’deki ekonomik aktörler tarafından yakından takip ediliyor. Lira üzerindeki baskı, hem iç politikaların hem de dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle sürüyor.

Merkez Bankası kuru ve parite gelişmeleri

TCMB, dün itibarıyla doların efektif kurunu alışta 38,8755 TL, satışta ise 39,0312 TL olarak açıkladı. Önceki günkü seviyelere göre hafif bir artış gözlemlendi. Aynı şekilde Euro’nun da Türk Lirası karşısında yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü görülüyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde dikkat çeken parite seviyeleri şunlardı:

Euro/Dolar (EUR/USD): 1,1320

Sterlin/Dolar (GBP/USD): 1,3500

Dolar/Japon Yeni (USD/JPY): 144,40

Yeni güne girerken dolar/TL kuru 39,0533 (alış) ve 39,1021 (satış) seviyelerinde; Euro/TL kuru ise 44,2238 seviyelerinde seyrediyor.