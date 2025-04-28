Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Nisan Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 38,4270'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,4300 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 43,7440'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 51,2230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler küresel risk iştahını canlı tutarken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, istihdam verileri ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerle yürüttükleri müzakereler doğrultusunda da 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade ederken, bir yıl sonra ABD'nin diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 tarife uygulamasını "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini belirtti.

Analistler, tarife müzakerelerine yönelik çelişkili açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu belirterek, müzakerelere yönelik somut adımların izlenmesi durumunda konuya ilişkin risk algısının azalacağını ifade etti.