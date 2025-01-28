Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Ocak Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,6352 lira, satışta 35,7780 lira olarak açıklamıştı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5745 lira, satışta 35,7170 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154,30 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 35,7505 (alış) 35,7657'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,3420 TL seviyelerinde seyrediyor.