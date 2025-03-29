Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Mart Cumartesi güncel döviz kurları)
Türkiye'de döviz kurları 17 Mart 2025 Pazartesi günü de yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Vatandaşlar "1 Dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" sorularını merak ederken, 29 Mart 2025 döviz kurundaki son durum da belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye’de döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 29 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla dolar ve Euro’nun güncel seviyeleri merak konusu.
Son dönemde ABD ekonomisine dair gelen veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, doların küresel çapta hareketliliğini artırırken, Türkiye’de TCMB’nin sıkı para politikası döviz piyasasını şekillendiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
29 Mart 2025 güncel döviz kurları
Dolar/TL: 37,8973 TL (alış) - 38,0671 TL (satış)
Euro/TL: 41,0583 TL (alış) - 41,2679 TL (satış)