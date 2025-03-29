Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Mart Cumartesi güncel döviz kurları)

Türkiye’de döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 29 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla dolar ve Euro’nun güncel seviyeleri merak konusu.

Son dönemde ABD ekonomisine dair gelen veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, doların küresel çapta hareketliliğini artırırken, Türkiye’de TCMB’nin sıkı para politikası döviz piyasasını şekillendiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

29 Mart 2025 güncel döviz kurları

Dolar/TL: 37,8973 TL (alış) - 38,0671 TL (satış)

Euro/TL: 41,0583 TL (alış) - 41,2679 TL (satış)