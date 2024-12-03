Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Aralık Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5552 lira, satışta 34,6937 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyindeydi.

Serbest piyasada 34,7470 liradan alınan dolar, 34,7490 liradan satılıyor. 36,4920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4940 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.