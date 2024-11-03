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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Kasım Pazar Güncel Döviz Kurları)

3 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,35 liradan, euro 37,27 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 3 Kasım Pazar güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3007 (alış) 34,3519'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,2740 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL'den günün ilk rakamları

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları
Dolar/TL'den günün ilk rakamları

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Dolar/TL'den günün ilk rakamları
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