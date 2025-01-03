Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Geçen yılı dolar karşısında yüzde 16,5 ile emsallerine göre sınırlı kayıpla kapatan TL'de yeni zirve bu sabah 35,4025 ile görüldü.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3851 (alış) 35,4063'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4140 TL seviyelerinde seyrediyor.