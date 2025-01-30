Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Ocak Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6729 lira, satışta 35,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,7825 (alış) 35,8150'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4281 TL seviyelerinde seyrediyor.