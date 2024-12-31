Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (31 Aralık Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Serbest piyasada 35,3330 liradan alınan dolar, 35,3350 liradan satılıyor. 36,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3180 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olmuştu.