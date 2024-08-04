Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (4 Ağustos Pazar Güncel Döviz Kurları)
4 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,17 liradan, euro 36,28 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 4 Ağustos Pazar güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 33,1715 (alış) 33,2309'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2864 TL seviyelerinde seyrediyor.