Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (4 Mart Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,3842 lira, satışta 36,5300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5557 lira, satışta 36,5014 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 36,4021 (alış) 36,4660'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 38,2317 TL seviyelerinde seyrediyor.