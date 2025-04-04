Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (4 Nisan Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,8372, satışta 37,9888 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8294, satışta 37,9810 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 146,00 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 37,9148 (alış) 38,0138'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

42,1038 TL seviyelerinde seyrediyor.