Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (4 Şubat Salı Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,8771 lira, satışta 36,0209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,7379 lira, satışta 35,8811 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,9974 (alış) 36,0234'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,1904 TL seviyelerinde seyrediyor.