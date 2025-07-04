İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 39,6493, satışta 39,8081 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,7014, satışta 39,8604 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 144,90 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL 39,8095 (alış) 39,8362'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 46,8114 TL seviyelerinde seyrediyor.