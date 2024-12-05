Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Aralık Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6523 lira, satışta 34,7912 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 150,50 düzeyindeydi.

Yeni günde ise dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,7302 (alış) 34,76300'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7025 TL seviyelerinde seyrediyor.