Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Kasım Salı Güncel Döviz Kurları)
5 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,36 liradan, euro 37,41 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Kasım Salı güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3615 (alış) 34,3615'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,419 TL seviyelerinde seyrediyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir