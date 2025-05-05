Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Mayıs Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
5 MAYIS ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dolar 38,58 liradan, euro 43,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Dolar güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 38,5174 (alış) 38,5881'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,8529 TL seviyelerinde seyrediyor.