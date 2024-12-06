Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Aralık Cuma Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyindeydi.

Yeni günde ise dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,7653 (alış) 34,7907'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8330 TL seviyelerinde seyrediyor.