Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Kasım Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

ABD seçimlerinde sonuçların açıklanması ile birlikte dolarda yukarı yönlü hareket izleniyor. ABD doları, euro karşısında yüzde 1.7, GBP karşısında yüzde 1,1, İsviçre frangı karşısında yüzde 1,3 ve Japon yeni karşısında yüzde 1,6 değer kazandı.

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,3476 (alış) 34,3780'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,9933 TL seviyelerinde seyrediyor.

ABD doları, offshore piyasada ise Çin yuanı karşısında 7,1720 ile 3 ayın en yüksek seviyesini gördü, şu sıralarda düne göre yüzde 0,83 artışla 7,1614 seviyesinde bulunuyor.