İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 38,4836, satışta 38,6378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3427, satışta 38,4963 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyindeydi.

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 38,5995 (alış) 38,6200'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,7195 TL seviyelerinde seyrediyor.