Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Şubat Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,8432 lira, satışta 35,9868 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8913 lira, satışta 36,0351 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 152,30 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,8929 (alış) 35,9332'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,3813 TL seviyelerinde seyrediyor.