Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
7 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,26 liradan, euro 37,60 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 34,2658 (alış) 34,2866'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,6084 TL seviyelerinde seyrediyor.