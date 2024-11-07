Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (7 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları)
7 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,20 liradan, euro 36,79 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Kasım Perşembe güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,1836 (alış) 34,2023'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7976 TL seviyelerinde seyrediyor.
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